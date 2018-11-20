مفاجأة - خرق اللوائح سبب رفض برشلونة لضم مبابي في 2012

كشفت تقارير صحيفة إسبانية عن رفض برشلونة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في 2012.





وذكرت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بعض الكشافين التابعين لبرشلونة وضعوا مبابي على لائحة المطلوبين في النادي الكتالوني في 2012 بسبب قدرات اللاعب المميزة كالسرعة والمهارة بالإضافة لإمكانيته التهديفية العالية رغم أنه كان يبلغ من العمر 14 عاما.





كما شاهده بعض مسؤولي البرسا في إحدى المباريات في صربيا لكن وجدوا أن لديه بعض المشاكل مثله مثل الأطفال في سنه.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن السبب الوحيد لرفض برشلونة التعاقد مع مبابي آنذاك هو المخاوف من توقيع عقوبة على النادي الكتالوني بسبب خرق اللوائح المنظمة للتعاقد مع لاعبين أقل من 18 عامًا وهو الأمر الذي حدث بالفعل في 2014.





وتعاقد برشلونة بعد ذلك مع نيمار دا سيلفا من سانتوس البرازيلي في 2013 ثم ضم لويس سواريز من ليفربول بعد ذلك بعام منع النادي من التفكير في ضمه مجددا لامتلاكه خط هجوم ناري.





يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن برشلونة رفض التعاقد مع مبابي العام الماضي من موناكو لخلافة نيمار الذي رحل لسان جيرمان مقابل 120 مليون يورو بجانب 30 مليون كحوافز وأنه فضل التعاقد مع عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني.



