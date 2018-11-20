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فيديو نادر يوثق لحظة استقبال المصريين للملك عبدالعزيز بحفاوة شديدة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:26 م
فيديو نادر يوثق لحظة استقبال المصريين للملك عبدالعزيز بحفاوة شديدة
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الفجر السعودي
 

قامت السفارة السعودية في القاهرة، بالاحتفال أمس بذكرى زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر عام 1946.

واظهر مقطع فيديو نادر شاركته السفارة عبر حسابها الجديد على موقع "انستجرام"، لحظة وصول الملك عبد العزيز، على متن اليخت الملكي المصري "المحروسة"، في أول زيارة رسمية له استمرت 12 يومًا.


وأوضحت السفارة عبر حسابها على "انستجرام"  أنه ” في 7 يناير 1946م، وصل الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود-طيب الله ثراه- إلى مصر على متن اليخت الملكي المصري المحروسة، في أول زيارة رسمية له، ردًا لزيارة الملك فاروق للمملكة في 1945م “، مؤكدة أن مصر كلها استعدت لاستقبال الملك المؤسس بحفاوة بالغة.


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