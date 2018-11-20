طبيب نفسي يحلل شخصية "سفاح السويس"

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك رعب في السويس لوجود شخص يطعن الفتيات، ومن عدة سنوات كان يوجد سفاح المعادي، وهؤلاء الأشخاص يكون لديهم مشاكل في التعامل مع المرأة، فمثلًا يكون منبوذًا من المرأة، أو مشاكل مع شقيقته ووالدته.





وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن هذا الشخص يكون لديه رغبة وكره للمرأة في نفس الوقت، والطعن للفتيات يكون أشبه بالاغتصاب، وهذا الشخص ينتشي جدًا عندما يرى علامات الرعب على وجه الضحايا.



