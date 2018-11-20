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أستاذ طب نفسي: المشايخ في حاجة لدورات نفسية لهذا السبب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:26 م
أستاذ طب نفسي: المشايخ في حاجة لدورات نفسية لهذا السبب
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطبي النفسي، إن هناك حاجة لوجود دورات لتوعية الدعاة بالجوانب النفسية للإنسان، خاصة أن الكثير من الدعاة لا يفرقون بين وسوسة الشيطان والوسواس القهري، وبسبب ذلك يعطون فتاوى غير مناسبة.

وتابع أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن بعض الأمراض النفسية ينتج عنها سلوك غريب، وبعض المشايخ يفسرون هذه السلوك الغريب بأنه حدث نتيجة الجن أو السحر.

وأشار إلى أن الدعاة في حاجة للتأهيل النفسي لكي يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع مشاكل الناس اليومية.

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