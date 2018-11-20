بافتتاح "القاهرة السينمائي".. درة التونسية تكشف عن آخر أعمالها

أبدت الممثلة التونسية درة زروق، سعادتها بتواجدها على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، مشيدة بالتنظيم الرائع للمهرجان.





وقالت درة، السينما التونسية موجودة في المهرجانات العربية والإفريقية وبض المهرجانات العالمية، مضيفة "احنا بننتمي للسينما العربية".





وعن أعمالها القادمة، أكدت الفنانة التونسية، أنها تقوم حاليا بتصوير مسلسل سيتم عرضه خلال الفترة القادمة، وكذلك تحدثت عن مشاركتها في فيلم "يوم مصري".