إزالة 3 عقارات مخالفة و84 حالة إشغال طريق بدمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، بقيادة اللواء عصام الليثى سكرتير عام محافظة دمياط ومجدى خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وشرطة كفر البطيخ لإزالة المباني الأيلة للسقوط وإزالة التعديات على أملاك الدولة.



تمكنت الحملة من تنفيذ ثلاث قرارات إزالة مباني آيلة للسقوط على مساحة 450 متر بقرية البساتين وتم تحرير 26 محضر إشغال طريق و8 مخالفة بائع متجول وتنفيد 84 حالة آزاله اشغالات فورية وتم سحب خمس رخص سيارات ومصادرة 2 دراجة بخارية بدون لوحات وتسع مخالفات لمحلات بدون ترخيص وخمس مخالفات طفيات غير صالحة للاستعمال وتم تحرير المحاضر الشرطية للمخالفات.