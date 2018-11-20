القوات العراقية: القبض علي 11 إرهابيا في قضاء سامراء

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 مطلوبا في قضايا إرهابية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - في بيان نقلته في قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قطاعات قيادة عمليات سامراء ألقت القبض على 11 متهما مطلوبين بقضايا إرهابية.

وأضاف رسول، أن القوات تمكنت من العثور على قاذفة RBG7 مع صاروخين قاذفة وهاون 60 ملم، وعبوتين ناسفتين محلي الصنع وأسلاك تفجير بطول 200 متر.