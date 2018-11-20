كورة France HD يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:08 معمرو عادل
فرنسا واورواجواي بث مباشر مباراة ودية دولية للمنتخبات , يختتم المنتخب الفرنسي مبارياته الدولية هذا العام بمواجهة قوية وهامة امام منتخب الاورواجواي في لقاء سيقام علي ملعب ستاد دي فرانس في فرنسا , في مباراة ستشهد تواجد الكثير من النجوم من المنتخبين الكبيرين.
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كورة France HD يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي
اخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في كأس العالم روسيا 2018 حينما تقابلا الفريقين في ربع النهائي من البطولة التي فازت فيها فرنسا فيما بعد ونجح منتخب الديوك الفرنسية في التفوق علي السليستي وفك عقدته بعد أن فاز عليه بهدف نظيف احرزه اللاعب فاران مدافع ريال مدريد من عرضية ساحرة للاعب انطوان جريزمان.
المباراة تأتي بعد انتهاء فرنسا من مبارياتها في دوري الامم الاوروبية والاستعداد لما هو قادم في مشوار أبطال العالم من بطولات قوية سيشاركوا فيها في المقابل منتخب السليستي يريد الاستعداد لكوبا أمريكا في العام المقبل في الصيف عن طريق الكثير من المواجهات القوية امام الفريق الكبيرة مثل المنتخب الفرنسي.
كورة France HD يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي
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