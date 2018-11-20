انطلاق منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الخميس المقبل بشنغهاي

ينطلق منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الأول في مدينة شنغهاي الصينية الخميس المقبل، بتنظيم مشترك من وزارة المالية الكويتية، والهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتوفرة.





ويأتي ذلك على هامش افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمدنية شنجغهاي غداً الأربعاء حيث يعد ثاني مكتب لها في الصين بعد افتتاحها لمكتبها بالعاصمة بكين عام 2011.





ويناقش المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة بلكويت، والموزعة على قطاعات الإنشاءات النفطية، والإسكان، والبنى التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، علماً بأن المنتدى يقام ليوم واحد.





ويركز المنتدى على جاذبية السوق الكويتي في أوساط الاسواق الإقليمية، والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وبيئة الاستثمارات الأجنبية، في ظل التطورات الرقابية والتنظيمية في البلاد وانعكاس وأثرها على الاقتصاد الكويتي.





ويترأس الوفد الكويتي وزير المالية نايف الحجرف، ويضم كل من سفير الكويت لدى الصين، سميح حيات، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، والرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج.





وإلى جانب ذلك يشمل الوفد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، وكبار المسؤولين بالهيئة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ومساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر محمد يعقوب، بالإضافة إلى نائب المدير العام لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.





ويضم الوفد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي، ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خالد الكندري، ونائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أماني البداح، ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي.





وكانت الكويت والصين قد وقعتا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم بمجال التجارة الالكترونية؛ لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية وتحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون بين البلدين وتطوير التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية.





وقبل يومين، وقعت الكويت والصين مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية.