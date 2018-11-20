الظهور الأول لـ أحمد فهمي وهنا زاهد في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية، والتي شهدت إجراءات تأمينية مكثفة على مداخل بوابات الأوبرا.





ووصل إلى الأوبرا رئيس المهرجان محمد حفظي، والفنان مصطفى فهمي، الفنان محمود الليثي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز، ويوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، صبا مبارك، ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، المخرج يسري نصر الله، إنجي المقدم، ياسمين رئيس، يسرا، لبلبة، أروى جودة، هاني رمزي، أحمد وفيق، اسر يس، خالد الصاوي، نادية الجندي، وأحمد الفيشاوي، وهنا الزاهد، وأحمد فهمي".





يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.







