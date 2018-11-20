HD كورة لايف مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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مشاهدة مباراة فرنسا واورجواي بث مباشر اليوم في موقعة كروية قوية يحل منتخب أوروجواي بها ضيفا ثقيلا على نظيره الفرنسي بطل كأس العالم في سيناريو مكرر لمباراة دور الـ8 لمونديال روسيا الأخير وذلك في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية المقبلة، بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي اون لاين اليوم.

وسيفتتح ملعب دو فرانس أبوابه لواحدة من أقوى المباريات الودية خلال فترة الأجندة الدولية مشاهدة مباراة فرنسا ضد أوروجواي بث مباشر بدون تقطيع في مباراة تعيد للأذهان موقعة دور الثمانية لمونديال روسيا، في المباراة التي انتهت بتفوق الديوك بثنائية نظيفة، موعد مباراة فرنسا ضد أوروجواي الودية شاهد بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي رابط hd بدون تقطيع اليوم.

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مشاهدة مباراة فرنسا اليوم حيث ان منتخب فرنسا يدخل مباراة اليوم لمصالحة جماهيره بعدما تعرض لهزيمة قاسية امام الطواحين الهولندية بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية ويحتل اليدك الفرنسي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بعد فوزين على هولندا وألمانيا وتعادل وحيد وهزيمة وسيكون بطل العالم مطالبا بتحسين صورته عقب الخسارة أمام هولندا وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم أمام السيلستي، مجانا شاهد بث المباشر مباراة فرنسا ضد أوروجواي اليوم الثلاثاء 20-11-2018.

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أبناء أوسكار تاباريز يدخلون مباراة اليوم وهم قادمين من خسارة أمام منتخب البرازيل وديا بهدف دون رد للنجم البرازيلي الأول نيما ردا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ويعول المنتخب اللاتيني كثيرا في مواجهة بطل العالم على ثنائي الهجوم اديسون كافاني ولويس سواريز ويستعد منتخب أوروجواي لنهائيات كوبا أمريكا 2019 والتي ستنطلق في مارس المقبل، لايف اتش دي مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم.

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ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تعرض لموجة انتقادات عقب الهزيمة امام هولندا جعلته يبدأ في اعادة حساباته من جديد وسيفتقد المنتخب الفرنسي لخدمات مدافعه صامويل أومتيتي الذي تعرض لإصابة قوية منذ أكثر من شهر بينما يفتقد منتخب أوروجواي لحارس مرماه الأساسي وتنقل بث مباشر مباراة فرنسا ضد أوروجواي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.