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نابولي يشترط على مانشستر يونايتد مبلغ ضخم مقابل التخلي عن "كوليبالي"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:02 م
نابولي يشترط على مانشستر يونايتد مبلغ ضخم مقابل التخلي عن كوليبالي
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عمر عبدالعزيز
 
تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ردًا من قِبل نادي نابولي الإيطالي، بشأن العرض الذي قدمه للحصول على خدمات اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

ويواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو البحث عن مدافع جديد لتعزيز صفوف الفريق، خاصة أن الشياطين الحمر فشلوا في حسم أي صفقة دفاعية في الصيف الماضي.

ووضع اليونايتد "كوليبالي" ضمن أبرز أهدافه في العام المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن القيمة المالية لتلك الصفقة بلغت قرابة 80 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة، أن نابولي رفض هذا العرض، حيث اشترط النادي الإيطالي الحصول على 89 مليون جنيه إسترليني على الأقل للموافقة على بيع اللاعب السنغالي.

الجدير بالذكر أن "كوليبالي" وقع عقدًا جديدًا في شهر سبتمبر الماضي مع الفريق الجنوب إيطالي، ويزال ساريًا حتى عام 2023.
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