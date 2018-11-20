لينك يلا شوت الجديد | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جميع الجودات | رابط kora star | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا HD

تنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد "أفونسو هنريكيس" البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الاخيرة لدور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.





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تعتبر مباراة البرتغال وبولندا غير هامة للمنتخب البرتغالي، بعدما تأكد صعود المنتخب البرتغالي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أمم أوروبا حيث يعتلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تأكد هبوط منتخب بولندا إلى المستوى الثاني، حيث يتذيل لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.





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ويفتقد منتخب بولندا في مباراة الثلاثاء لجهود مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من إصابة خفيفة في الركبة، حيث تحوم الشكوك بشأن مشاركته في مباراة بايرن ميونخ أمام فورتونا دوسلدورف المحدد لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليغا".

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فى حين يفتقد منتخب البرتغال لجهود الثنائي ماريو روي وروبين نيفيز بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة البرتغال وإيطاليا التي أقيمت السبت الماضي في ملعب "سان سيرو"، وانتهت بالتعادل السلبي.



