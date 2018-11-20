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يخوض منتخب فرنسا تجربة ودية قوية أمام أوروجواي في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة.

وخسر منتخب فرنسا أمام هولندا الجمعة الماضية بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية، بينما خسرت أوروجواي أمام البرازيل بهدف دون مقابل في مباراة ودية جمعتهما بملعب "الإمارات"، بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة France HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يدرس إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الاساسية في مباراة أوروجواي اليوم أبرزها إشراك نبيل فقير نجم ليون بدلاً من أنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة France HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

وتحدثت الصحيفة أن ديشامب يعتزم الدفع بالحارس لوريس، ورافائيل فاران، ونجولو كانتي، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو فى التشكيلة الاساسية لمنتخب فرنسا في مباراة اليوم.

موعد مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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