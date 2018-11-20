الأردن تتعادل مع السعودية وديا تحضيرا لكأس أمم آسيا

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره منتخب الأردن بهدف لكل منتخب في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله الثاني.









انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين وسط حذر شديد لعدم استقبال أي أهداف خلال الـ45 دقيقة الأولي.









وفي الشوط الثاني نجح منتخب السعودية في تسجيل هدف التقدم عن طريق فهد المولد لاعب اتحاد جدة في الدقيقة 59 قبل أن يتعادل منتخب الأردن عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 70 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1.



