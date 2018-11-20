مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي يلا شوت, مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي كورة لايف, مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي كورة اون لاين, مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي على كورة ستار, مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي بث مباشر اليوم, مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي , مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي ، مباراة فرنسا وأوروجواي مباشر, مباراة فرنسا وأوروجواي مباشر, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي يوتيوب, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي كورة ستار, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي كورة اون لاين, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي بين سبورت, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي بدون تقطيع, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم بث مباشر, بث مباشر مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم, بث مباشر



yallashoot بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 | يلا شوت

يحل منتخب أوروجواي ضيفا صعب المنال على نظيره الفرنسي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، في المباراة الودية التي تقام بينهما اليوم استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم الثلاثاء 20-11-2018 لايف.

yallashoot بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 | يلا شوت

يدخل المنتخب الفرنسي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.

لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا | كورة ستار | اون لاين

عل الجانب الأخر خاض منخب أوروجواي مباراة ودية أمام منختب السامبا يوم الجمعة الماضية، وهزم بنتيجة (01)، وسيخوض المنتخب الأوروجوياني هذه المباراة الودية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في البرازيل مطلع العام المقبل، ويعول الفريق الأوروجوياني على الثنائي اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ولويس سواريز لاعب برشلونة.

yallashoot بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 | يلا شوت

لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا | كورة ستار | اون لاين

واستدعى المدرب ديدييه ديشان لمواجهة أوروجواي اليوم وديًا، هوجو لوريس في حراسة المرمى بالإضافة إلى ألفونس أريولا وستيف مانداندا، فيما سيقود الدفاع رافائيل فاران ولوكاس هيرنانديز، بجانب جبريل سيديبي وبنجامين ميندي، وسيستمر تواجد بينجامين بافارد وبريسنيل كيمبيمبي وعادل رامي ومامادو ساكو، وشهد خط الوسط، غياب الثنائي، بول بوجبا بالإضافة إلى مهاجم مانشتسر يونايتد مارسيال لتعرضهم للإصابة، وستواجد موسى سيسوكو وألكسندر لاكازيت لتعويض غيابهم، وسيتواجد بليز ماتويدي، ستيفن نزونزي ونجولو كانتي وندومبلي، وسيقود خط الهجوم أحسن لاعب صاعد في عام 2018، كيليان مبابي برفقة أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي ونبيل فقير، بالإضافة إلى أوليفييه جيرو ونجم مانشتسر يوناتيد مارسيال وفلوران توفان.

yallashoot بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 | يلا شوت

لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا | كورة ستار | اون لاين