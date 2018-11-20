كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:55 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
كشف كلاً من ديدييه ديشامب وأوسكار تاباريز المديران الفنيان لمنتخبى فرنسا وأوروجواى عن التشكيل الأساسى لمواجهة المنتخبين، التى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة الودية المقامة على ملعب "دو فرانس" بضاحية سان دونيه.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
ويبحث المنتخب الأوروجويانى عن الثأر فى لقاء اليوم، بعد خسارته أمام الديوك 2-0 فى الدور ربع النهائى بمونديال روسيا الأخير.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
فرنسا
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: بافارد - عادل رامى - ساخو - ميندى
خط: الوسط: كانتى - ندومبلى - ماتويدى
خط الهجوم: جريزمان - جيرو - مبابى
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
أوروجواى
حراسة المرمى: كامبانيا
خط الدفاع: ماتياس سواريز - مينديز - كاسيريس - لاكسالت
خط: الوسط: توريرا - بنتانكور - فيتشينو - فالفيردى
خط الهجوم: سواريز - كافانى
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر 20-11-2018 امبابي ضد سواريز 2019 كورة اون لاين HD
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