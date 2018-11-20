فقرة كوميدية تجمع سمير صبري وماجد الكداوني في افتتاح "القاهرة السينمائي"
تبادل النجمان سمير صبري وماجد الكدواني، الحديث على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال40، حيث قام "صبري" بتقديم بإلقاء الكلمة الافتتاحية ثم تقديم زميله ماجد الكدواني للحضور.
ووجه "الكدواني" سؤالاً إلى سمير صبري، أثناء وقوفهما على المسرح، قائلاً: "إزاي كنت بتقدم المهرجان بسلاسة وبساطة وانت سايب إيدك"، وجاوب "صبري" أنه يعتمد على حب ما يفعل والصدق في تقديمه للجمهور.
واستعاد "صبري" ذكريات فيلمه مع الفنان عادل إمام، بعنوان "البحث عن فضيحة"، موجهاً حديثه إلى "الكدواني"، قائلاً: "زي أشرف عباس"، ليرد الأخير متسائلاً: "مين أشرف عباس"، فجاء رد "صبري"قائلا: "واحد صاحبي متعرفوش".
واختتم الثنائي ماجد الكدواني وسمير صبري، فقرتهم الكوميدية، بتقديم الأول جزء من أغنية "سكر" التي غناها سمير صبري، وقام بتقليد حركاته بشكل كوميدي، مما أثار الضحك داخل القاعة.