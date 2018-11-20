بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جودة HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | لينك bein match |رابط بين ماتش HD

ستقام المباراة الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , بينما ستقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا و السودان وليبيا ومصر. ستقام المباراة الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , بينما ستقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا و السودان وليبيا ومصر.



بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جودة HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | لينك bein match |رابط بين ماتش HD

نجح المنتخب البرتغالي في خطف نقطة ثمينة من المنتخب الإيطالي في مباراته الأخيرة، ليحجز مقعده في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، ويفتقد المنتخب البرتغالي لنجمه الأول كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم لاراحته من ضغط المباريات ولم يشارك في اي مباراة مع المنتخب منذ مونديال روسيا.



بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جودة HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | لينك bein match |رابط بين ماتش HD



