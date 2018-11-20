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الجيش الروسي يفتتح معهد "أخوات الرحمة"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:59 م
الجيش الروسي يفتتح معهد أخوات الرحمة
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وكالات
 

أعلن ممثل المديرية السياسية العسكرية الرئيسية أناتولي كاراسيف، أن القوات المسلحة الروسية، ستقوم بافتتاح معهد "أخوات الرحمة"، وسيتم تدريسهن في الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة في حديقة باتريوت العسكرية في مدينة آلابينو بضواحي موسكو.

 

وقال كاراسيف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، عقب عرض مشروع الهيكل الرئيسي للقوات المسلحة الروسية: إن "الكتدرائية ستكون هيكلًا فريدًا يتضمن الكنيسة ومركز تعليم المنهجية والثقافة الدينية والروحية. كما سيتم تعليم العقيدة العسكرية، ومعهد "أخوات الرحمة".

 

وأضاف كاراسيف: "يوجد ارتباط وثيق بين القوة الروحية الأرثوزوكسية  وبسالة الجيش الروسي والتي ستتبلور في إنشاء الكنائس الأرثوذكسية العسكرية"، وأشار إلى أن فكرة تأسيس كاتدرائية قيامة المسيح تعود إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتي لاقت دعمًا كبيرا بين المؤسسات الحكومية والإدارة العسكرية، وباركها البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا".

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