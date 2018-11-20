رابط يلا شوت مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر Live – كورة أون لاين Uruguay vs France اتش دي | ON LINE | كورة أونلاين

يواجه منتخب فرنسا ضيفه منتخب أوروجواي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار المباريات الدولية الودية ضمن تحضيرات

رابط يلا شوت مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر Live – كورة أون لاين Uruguay vs France اتش دي | ON LINE | كورة أونلاين

الطرفين في فترة التوقف الحالية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب فرنسا مع ضيفه منتخب الأوروجواي عبر قناة Bein Sports HD6

رابط يلا شوت مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر Live – كورة أون لاين Uruguay vs France اتش دي | ON LINE | كورة أونلاين

بصوت المعلق نوفل باشي، وذلك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 00:00 صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط يلا شوت مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر Live – كورة أون لاين Uruguay vs France اتش دي | ON LINE | كورة أونلاين

يحل منتخب أوروجواي ضيفا صعب المنال على نظيره الفرنسي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، في المباراة الودية التي تقام بينهما اليوم استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم الثلاثاء 20-11-2018 لايف.

















يدخل المنتخب الفرنسي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.





عل الجانب الأخر خاض منخب أوروجواي مباراة ودية أمام منختب السامبا يوم الجمعة الماضية، وهزم بنتيجة (0/1) ، وسيخوض المنتخب الأوروجوياني هذه المباراة الودية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في البرازيل مطلع العام المقبل، ويعول الفريق الأوروجوياني على الثنائي اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ولويس سواريز لاعب برشلونة.





واستدعى المدرب ديدييه ديشان لمواجهة أوروجواي اليوم وديًا، هوجو لوريس في حراسة المرمى بالإضافة إلى ألفونس أريولا وستيف مانداندا، فيما سيقود الدفاع رافائيل فاران ولوكاس هيرنانديز، بجانب جبريل سيديبي وبنجامين ميندي، وسيستمر تواجد بينجامين بافارد وبريسنيل كيمبيمبي وعادل رامي ومامادو ساكو، وشهد خط الوسط، غياب الثنائي، بول بوجبا بالإضافة إلى مهاجم مانشتسر يونايتد مارسيال لتعرضهم للإصابة، وستواجد موسى سيسوكو وألكسندر لاكازيت لتعويض غيابهم، وسيتواجد بليز ماتويدي، ستيفن نزونزي ونجولو كانتي وندومبلي، وسيقود خط الهجوم أحسن لاعب صاعد في عام 2018، كيليان مبابي برفقة أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي ونبيل فقير، بالإضافة إلى أوليفييه جيرو ونجم مانشتسر يوناتيد مارسيال وفلوران توفان.



















