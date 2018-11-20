ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليلى الراعي: الأطفال الآن أكثر حظًا لتوافر التكنولوجيا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:57 م
ليلى الراعي: الأطفال الآن أكثر حظًا لتوافر التكنولوجيا
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت ليلى الراعي، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين" بمؤسسة الأهرام،: "جيلنا كان من السعداء لأننا لدينا موهبة القراءة، وتوجد حصص الرياضة والمكتبة، وكنا نسعد باللعب الصغيرة والبسيطة، والطفل الآن أكثر حظًا من أطفال الزمان لتوافر التكنولوجيا له".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "القراءة والرياضة أبرز ذكريات أجيال زمان عن الطفولة، وأطفال زمان يشعرون بالغيرة لعدم توافر التكنولوجيا على أيامهم، وأطفال الآن لديهم توسع في الأفق، وحلول لمشاكل كثيرة كنا نعجز عن حلها في سنهم".

وتابعت: "الأطفال يجب أن نقدم له مواد قراءة جذابة، والتواصل الاليكتروني لأجيال الأطفال الحالية زود من قدرتهم المعرفية، والأطفال يحبون قصص الكوميكس، ومنذ توليت رئاسة تحرير علاء الدين، وجعلت كل القصص كوميكس، وبعضها سردية".
المزيد عن: التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
0
x
19:00
0
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
0
x
21:30
0
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
0
x
21:45
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
22:00
0
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 9:30:00 PM