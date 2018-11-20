ليلى الراعي: الأطفال الآن أكثر حظًا لتوافر التكنولوجيا

قالت ليلى الراعي، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين" بمؤسسة الأهرام،: "جيلنا كان من السعداء لأننا لدينا موهبة القراءة، وتوجد حصص الرياضة والمكتبة، وكنا نسعد باللعب الصغيرة والبسيطة، والطفل الآن أكثر حظًا من أطفال الزمان لتوافر التكنولوجيا له".





وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "القراءة والرياضة أبرز ذكريات أجيال زمان عن الطفولة، وأطفال زمان يشعرون بالغيرة لعدم توافر التكنولوجيا على أيامهم، وأطفال الآن لديهم توسع في الأفق، وحلول لمشاكل كثيرة كنا نعجز عن حلها في سنهم".



