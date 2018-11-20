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وزارة الصحة تستبعد "شرق المدينة" من المستشفيات النموذجية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:55 م
وزارة الصحة تستبعد شرق المدينة من المستشفيات النموذجية
صورة أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
كشف الدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان، عن خروج مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، من قائمة المستشفيات النموذجية الـ 30، نظرا لقلة عدد الأسرة، ومرور المستشفي بمرحلة تطوير كبيرة، ستستغرق وقتا أطول، لافتا إلى استبدالها بمستشفى أبوقير للتأمين الصحي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك المستشفيات تقدم مختلف الخدمات بشكل متطور ومتميز، يليق بالمريض المصري، وسيتواجد بها أغلب الجراحات الدقيقة، بجانب تخصصات (القلب، الجراحة العامة والأوعية الدموية، جراحة الصدر والمخ والأعصاب، العظام والأنف والأذن والحنجرة، الرمد، النساء والتوليد، الأطفال، الباطنة، الأشعة، التحاليل الطبية، والرعاية المركزة والطوارئ).

وأكد أن هناك تعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسرعة تنفيذ المشروع، وبأعلى دقة وجودة ممكنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المزيد عن: وزيرة الصحة مصر مشروع المستشفيات النموذجية الرئيس السيسي الاسكندرية اخبار
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