الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات





أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي بنادي الوصل.





وبدأ المران بمحاضرة فنية مطوّلة من الجهاز الفني مع اللاعبين، تجاوزت عشر دقائق، ثم خاص اللاعبون تدريبًا بدنيًا قويًا، تحت إشراف مايكل ليندمان، مخطط الأحمال، أعقبها تدريب على بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة الكرة.





وغادر حسام عاشور المران، بسبب تعرضه لكدمة في إصبع القدم اليسرى.





يأتي ذلك في الوقت الذي خاض فيه حراس المرمى، مرانًا قويًا، تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب الحراس.





وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية المتواجدة في الإمارات على حضور مران الفريق ومساندته قبل لقاء الخميس.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام بعد غد، الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.