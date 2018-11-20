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تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:36 م
تعرف على مواصفات سيارة جيب Gladiator قبل الكشف عنها (صور)
شعار جيب
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بعد أيام قليلة من ظهور اسم Gladiator على موقع جيب الرسمي، تسربت مجموعة من الصور والمعلومات الرسمية تؤكد تسمية بيك أب جيب المقبل بـ Gladiator وتعطينا نظرة أولية عما سنراه.

تظهر Gladiator في الصور مطابقة لرانجلر في المقدمة وتبرز التغييرات في الخلفية التي حصلت على حوض كبير رفقة تغييرات بسيطة في المصابيح. ستتوفر Gladiator وفقاً للصور بخيارين من السقف، قماشي والآخر حديدي، وسوف يتمكن ملاك Gladiator من فك وتركيب السقف والأبواب كما هو الحال مع رانجلر.

ميكانيكياً ستطرح Gladiator بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة تبلغ 285 حصان و 352 نيوتن-متر من عزم الدوران، يرتبط الحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات. وستنضم محركات أخرى لاحقاً.

لن ننتظر كثيراً قبل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بـ Gladiator، وفقاً للمستندات المسربة فإن الكشف عنها سيكون يوم 28 نوفمبر المقبل في معرض لوس أنجلوس.
تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)
تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)
تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)
تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)
تعرف على مواصفات سيارة جيب "Gladiator" قبل الكشف عنها (صور)
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