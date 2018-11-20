التدريب الصباحي للهلال يشهد 100 دقيقة تكتيكية ولياقية

تابع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداته لمواصلة مبارياته ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بعد فترة التوقف الدولي، بتدريب صباحي اليوم الثلاثاء.





وتواجد لاعبو الهلال، في العاشرة صباحًا، ثم تناولوا وجبة الإفطار، وشرح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تفاصيل المران.





وأجرى لاعبو الهلال تدريبات لياقية، ثم طبق الجهاز الفني جملاً فنية، وفرض جيسوس بعد ذلك تمارين تكتيكية، وانتهت الحصة التدريبية، بعد 100 دقيقة، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء سويًا، عند الساعة الواحدة.



