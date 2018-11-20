التدريب الصباحي للهلال يشهد 100 دقيقة تكتيكية ولياقية
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:35 معمر عبدالعزيز
تابع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداته لمواصلة مبارياته ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بعد فترة التوقف الدولي، بتدريب صباحي اليوم الثلاثاء.
وتواجد لاعبو الهلال، في العاشرة صباحًا، ثم تناولوا وجبة الإفطار، وشرح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تفاصيل المران.
وأجرى لاعبو الهلال تدريبات لياقية، ثم طبق الجهاز الفني جملاً فنية، وفرض جيسوس بعد ذلك تمارين تكتيكية، وانتهت الحصة التدريبية، بعد 100 دقيقة، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء سويًا، عند الساعة الواحدة.
وشهد مران الزعيم اليوم، مواصلة رباعي الفريق، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، مختار فلاتة وعبد الملك الخيبري، لأداء برامجهم التأهيلية.
ومن المُقرر أن يلتحق اللاعبون الدوليون محمد البريك، آل بليهي، سلمان الفرج، محمد كنو وعبد الله عطيف، بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم غد الأربعاء.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.