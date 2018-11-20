حسن راتب: ميلاد المصطفى رحمة للمسلمين ولكافة الناس (فيديو)

أذاعت قناة "المحور" الاحتفالية الخاصة من صالون "المحور" لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، إذ حل الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ضيف شرف على صالون المحور الثقافي والذي يديره الدكتور حسن راتب، وبحضور د. علي جمعة، وشاعر الرسول الإمام أحمد عمر هاشم، والعارف بالله محمد أبو هاشم ونخبة من العلماء والمثقفين وعدد من المهتمين بالشأن العام.

واستهل د. حسن راتب كلمته بالصلاة والسلام على النبى المصطفى و إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها ، واى ليلة اعظم من ليلة ولد فيها النبى المصطفى

وقال راتب على يمينى فضيلة المفتى وعلى يسارى استاذنا احمد عمر هاشم شاعر الرسول وبجواره استاذنا الدكتور على جمعة ، وايضاً استاذنا العارف بالله محمد ابو هاشم

وهذه ليلة مباركة تتنزل فيه النفحات والرحمات وليأخذ كل منا على قدر وصله واتصاله والعبرة فى الاخلاص " ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الاوفى " واستوقفتنى هذه الاية الجزاء الاوفى يكون على قدر النية التى سبقت العمل والاخلاص الذى يؤدى به العمل وعلى قدر الصلة مع خالقك

وأشار راتب إلى أننا كلنا نصلى على رسول الله ولكن كيف يحدث الوصل والوصال مع رسول الله فتحدث الرحمة، وقال رسول الله اشتقت لاحبابى فقال لهم رسول الله السنا احبابك فقال رسول الله ان احبابى الذين امنوا بى وصدقونى ولم يرونى ، واحباب رسول الله ياتى رسول الله اليهم عن طريق الوصل ، ومنا من يرى رسول الله فى المنام برؤية طيبة وهذا القبس النوانى لرسول الله.