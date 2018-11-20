ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:34 م
الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
طباعة
الفجر الرياضي
 
اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، تحضيرا لملاقاة الإنتاج الحربى فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء لحساب الجولة الــ15 بمسابقة الدورى الممتاز.

شهد المران انتظام الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى بالتدريبات الجماعية حيث كان يخوض الأول تدريبات تأهيلية اليومين الماضين ، فيما حصل الثانى على راحة أمس وذلك بعد عودتهما من المنتخب الأول والأوليمبى على الترتيب.

وحرص فييرا المدير الفنى على عقد اجتماع تحفيزى مع اللاعبين وحثهم على ضرورة الانتصار على الانتاج الحربى واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية.

كما تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم تحت ضغط بجانب التسديدات بعيدة المدى ، قبل أن يخض اللاعبون تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم من أجل رفع الجوانب المهارية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية شهدت تألق جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفنى وسعيا لاستعادة طريق الانتصارات من جديد.

المزيد عن: الدوري المصري الانتاج الحربي الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
0
x
19:00
0
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 7:50:01 PM