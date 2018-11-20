الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، تحضيرا لملاقاة الإنتاج الحربى فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء لحساب الجولة الــ15 بمسابقة الدورى الممتاز.





شهد المران انتظام الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى بالتدريبات الجماعية حيث كان يخوض الأول تدريبات تأهيلية اليومين الماضين ، فيما حصل الثانى على راحة أمس وذلك بعد عودتهما من المنتخب الأول والأوليمبى على الترتيب.





وحرص فييرا المدير الفنى على عقد اجتماع تحفيزى مع اللاعبين وحثهم على ضرورة الانتصار على الانتاج الحربى واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية.





كما تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم تحت ضغط بجانب التسديدات بعيدة المدى ، قبل أن يخض اللاعبون تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم من أجل رفع الجوانب المهارية.





واختتم المران بتقسيمة حماسية شهدت تألق جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفنى وسعيا لاستعادة طريق الانتصارات من جديد.



