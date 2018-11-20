جماهير الأهلي تؤازر الفريق في أول مران بالإمارات

حرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية بالإمارات على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لنادي الوصل.









وقامت الجماهير بمؤازرة الفريق أثناء المران والهتاف للاعبين والجهاز الفني.









يذكر أن بعثة الأهلي وصلت الإمارات ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.



