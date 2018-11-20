ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جماهير الأهلي تؤازر الفريق في أول مران بالإمارات

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:36 م
جماهير الأهلي تؤازر الفريق في أول مران بالإمارات
طباعة
أحمد جمال
 
حرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية بالإمارات على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لنادي الوصل.


وقامت الجماهير بمؤازرة الفريق أثناء المران والهتاف للاعبين والجهاز الفني.


يذكر أن بعثة الأهلي وصلت الإمارات ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.

المزيد عن: كارتيرون تدريبات الاهلي الوصل الإماراتي الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
0
x
19:00
0
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 7:50:10 PM