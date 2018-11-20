تحديث يومي .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء | في مصر | شركات الصرافه الآن

تحديث يومي .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء | في مصر | شركات الصرافه الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 يشهد سعر الدولار اليوم حاله من الاستقرار، وذلك بعد صعوده التدريجي لمدة أسبوع كامل، وتراوح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.79 إلى 17.98 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 17.89 إلى 17.95 جنيه، وقد سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي 17.86 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.96 جنيه، ونتابع معكم من خلال هذا الجدول أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الرسمية.

تحديث يومي .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء | في مصر | شركات الصرافه الآن

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بعد نجاح البنك المركزي المصري، في القضاء على السوق الموازية، والحد من حالات البيع، والشراء العشوائية للعملات في مصر، فقد أصبح سعر السوق السوداء قريب جداً من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ولا يتعدى الفارق الخمس قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.84 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.94، ومن المتوقع تراجع السعر قليلاً بالتوازي مع تراجعه في البنوك المصرية، وذلك بعد انتهاء المستوردين من تلبية متطلبات السوق المصري من السلع والملابس التي تكفي لموسم رمضان وعيد الفطر.

تحديث يومي .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء | في مصر | شركات الصرافه الآن

تعرف علي سعر الدولار من هنا

نقدم لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في البنوك محدث على مدار الساعة، نتابع معكم سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية وشركات الصرافة وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الدولار منذ شهور، لذلك تتغير أسعار العملات وخاصة الدولار بشكل يومي تقريباً بين صعود في بعض الفترات وهبوط في فترات أخري، وذلك حسب اَليات العرض والطلب، ويشهد سعر الدولار في مصر حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف، بعد الهبوط المفاجئ له في أوائل هذا العام ووصول سعره إلى 16 جنيه في فترة العطلة الرسمية للمصانع في الصين وتوقف عمليات الاستيراد.