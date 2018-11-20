أمازون تدعم أليكسا بوضع "مذيع الأخبار"
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:33 م
تعمل شركة أمازون على دعم أليكسا بوضع قراءة الأخبار والمقالات بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها احترافية؛ فمجرد سماع الصوت يمكنك أن تدرك الفروقات بين أوضاع التحدث السابقة للمساعد ووضع مذيع الأخبار الذي تعمل عليه الشركة والذي سيخرج للعلن في وقت لاحق ربما في الأسابيع القادمة.
وأشارت شركة أمازون إلى أن الأسلوب الصوتي الجديد لأليكسا هو من مخرجات تطويرات تقنية NTTS للشركة والمختصة بتحسين نطق الكلمات بالتوافق مع التردد العصبي لها أثناء قيام اليكسا بالحديث، حيث تعتبر هذه التقنية من أدوات الجيل الثاني لتركيب الكلام بطريقة سريعة ومعبرة.
وتعتمد أساليب الحديث الجديدة للمساعدات الصوتية بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي الذاتي لتركيب المقاطع الصوتية، والذي يعني أننا في صدد عملية تحول كبيرة خلال السنوات القادمة لربما لا نستطيع التفرقة بين ردة فعل أليكسا وتعبيرها الصوتي على حدث معين وردة فعل الإنسان الحقيقي، وربما المقطع الصوتي التالي الخاص بأسلوب الإلقاء للمقالات والأخبار لأليكسا سيعطيك لمحة عما قصدت:
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