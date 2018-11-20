كارتيرون يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران الأول بالإمارات

عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطوّلة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام بملعب الوصل بالإمارات.









وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية مباراة الوصل لاستكمال مشوار الفريق في كأس زايد للأندية أبطال العرب، وأكد على ضرورة تحقيق الفوز، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.









ويلتقي الأهلي مع الوصل علي استاد «زعبيل» يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.



