مرجان يطمئن على بعثة الأهلي

تلقي خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، اتصالًا هاتفيًا من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، للاطمئنان على البعثة.









ويلتقي الأهلي مع الوصل على استاد «زعبيل» يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.









وحرص المدير التنفيذي للأهلي على الاتصال برئيس البعثة في الإمارات للاطمئنان علي أحوال الفريق.









ووصلت بعثة الأهلي اليوم إلى الإمارات برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، وضمت 20 لاعبًا؛ هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وصبري رحيل؛ وأحمد علاء، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور؛ وهشام محمد، ووليد سليمان، وناصر ماهر، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي؛ ومروان محسن، وصلاح محسن. ويلحق وليد أزارو بالبعثة، غدًا.



