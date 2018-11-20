نائب رئيس لجنة التحكيم: تقنية الـ"VAR" ناجحة في الدوري السعودي

أثنى نائب رئيس لجنة التحكيم السعودية، خليل جلال، بتقنية الـVAR التي تم تطبيقها في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، مؤكدًا أنها قيد التطوير خلال الفترة الحالية.





وقال نائب رئيس لجنة التحكيم: "تقنية VAR لا يزال فيها خلل على مستوى العالم.. وهي الآن قيد التطوير.. يجب أن تكون الكاميرات في مواقع أفضل لكي تخدم اللعبة وتساعد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح".





وأضاف: "يجب أن يكون النقل لغرفة الـ VAR يعتمد على الفايبر وليس على النقل التلفزيوني.. مقيم الفيديو لا يتخذ أي قرار بل يطلب من الحكم الرجوع للكاميرا واتخاذ القرار .. ولا يبت إلا في بعض الحالات مثل تكرار البطاقة لنفس اللاعب".





وواصل: "يمنع على حكم الساحة إعادة الأخطاء مثل لمس الكرة باليد بالبطيء ويجب أن يشاهدها باللقطة الطبيعية حتى لا يتأثر حكمه".





وأكمل: "في قانون اللعبة .. ينذر اللاعب الذي يطلب من الحكم الرجوع للـVAR لا يحق لأحد أن يطلب من الحكم العودة لها إلا أحد المساعدين.. وتقنية الـ VAR ناجحة في دورينا وأنا راض تماماً عن أدائها حتى الآن ومشاكلها لا تزال موجودة في العالم كله".



