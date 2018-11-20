آمنة نصير: يجب تطوير التعليم الأزهري بالخروج للواقع الحالي

أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، على ضرورة تنقية التراث من الأمور التي تخالف التكليف الإلهي للإنسان ببناء وتعمير الأرض.





وقالت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الإنسان خلق في الدنيا لكي يعمرها إلى أخر الزمان وليس للحرق والقتل والإبادة.





وشددت على ضرورة وجود صوت لأهل العلم الذى يعرف أن يرد على نصوص الذي يستند عليها التنظيمات الإرهابية، ولذلك جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود إمام الجامع الموسوعي.





ونوهت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب إلى أنه يجب تطوير التعليم الأزهري بالخروج للواقع الحالي.



