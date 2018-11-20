ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آمنة نصير: يجب تطوير التعليم الأزهري بالخروج للواقع الحالي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:30 م
آمنة نصير: يجب تطوير التعليم الأزهري بالخروج للواقع الحالي
طباعة
داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، على ضرورة تنقية التراث من الأمور التي تخالف التكليف الإلهي للإنسان ببناء وتعمير الأرض.

وقالت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الإنسان خلق في الدنيا لكي يعمرها إلى أخر الزمان وليس للحرق والقتل والإبادة.

وشددت على ضرورة وجود صوت لأهل العلم الذى يعرف أن يرد على نصوص الذي يستند عليها التنظيمات الإرهابية، ولذلك جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود إمام الجامع الموسوعي.

ونوهت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب إلى أنه يجب تطوير التعليم الأزهري بالخروج للواقع الحالي.

وأوضحت عضو مجلس النواب: "نحن في حاجة إلى تعليم صحيح في المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية والجامعات".
المزيد عن: التوك شو الأزهر الشريف أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
0
x
19:00
0
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 7:50:01 PM