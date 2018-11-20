مفاجأة.. مدرب الترجي السابق مُرشح لقيادة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن خالد بن يحيي المدير الفني السابق للترجي التونسي، دخل ضمن ترشيحات النادي الأهلي المصري، لتولي القيادة الفنية للفريق حال إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية أن المدرب خالد بن يحيى ليس متحمسًا لتدريب شباب قسنطينة رغم العرض المغري الذي حصل عليه، ومازال المدرب السابق للترجي لم يحسم قراره.





وأشارت الصحيفة التونسية أن إدارة الاهلي المصري وضعت "بن يحيي" أيضًا ضمن اهتمامات الفريق لتولي القيادة الفنية للأحمر حال الاستقرار على الأطاحة بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





ومن ناحية أخري أكدت الصحيفة التونسية أن "بن يحيى" يفكر في السفر إلي الامارات لمؤازرة فريق الترجي في بطولة كأس العالم للأندية.



