اقبال تاريخي على شراء تذاكر ديربي جدة

كشفت منصة "مكاني" المخصصة لبيع تذاكر المباريات، وجود إقبال جماهيري كبير للغاية على تذاكر ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، بعد مرور أقل من يوم على طرحها.





وأشارت منصة مكاني، إلى أنه تم بيع أكثر من 34 ألف تذكرة لديربي جدة، حيث قامت جماهير الاتحاد بشراء 46% من التذاكر المخصصة لها، مقابل 66% لجماهير النادي الأهلي، كما أنه تم بيع 20 ألف تذكرة لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية طرح التذاكر.





وطرحت منصة مكاني، في السابعة مساء أمس الاثنين، تذاكر ديربي جدة بالأسعار التالية، 10 ريالات الموحدة، 300 ريال الفضية و500 ريال الذهبية، وأوضحت أنه تم تقسيم الجماهير بناء على طلب الجهات المنظمة، ليكون 70% لنادي الاتحاد، و30% للأهلي.



