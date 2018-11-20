صدى - السعودية| أمطار غزيرة على محافظة الحرجة
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:24 مالفجر السعودي
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هطلت مساء اليوم, أمطار غزيرة على محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير, شملت جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
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