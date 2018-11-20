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صدى - السعودية| أمطار غزيرة على محافظة الحرجة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:24 م
صدى - السعودية| أمطار غزيرة على محافظة الحرجة
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الفجر السعودي
 

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هطلت مساء اليوم, أمطار غزيرة على محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير, شملت جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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