صدى - السعودية| أمطار غزيرة على محافظة الحرجة

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هطلت مساء اليوم, أمطار غزيرة على محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير, شملت جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .