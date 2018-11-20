أمريكا تطالب جميع القوات الأجنبية مغادرة سوريا.. باستثناء روسيا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة ترغب في انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، رغم أنها لا تتوقع رحيل القوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن جيفري قوله للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، إن "الوجود العسكري الروسي، الذي يشمل ميناءً بحرياً وقاعدة جوية، يسبق الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2011، وواشنطن لا تدرجه في مطالبتها برحيل القوات الأجنبية".

وأضاف جيفري: "كل القوات الأخرى ستكون مستعدة للرحيل إذا غادر الإيرانيون، بعد التوصل إلى حل سياسي".

وتابع: "أهداف الولايات المتحدة في سوريا، هي هزيمة تنظيم داعش، وإخراج كل القوات الإيرانية وتنشيط عملية سياسية لا رجعة فيها"، مكرراً الرفض الأمريكي للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب دون خطوات من الأسد لتقاسم السلطة.