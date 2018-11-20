بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:17 معيد طارق
بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
يستضيف المنتخب البرتغالي غريمه المنتخب البولندي اليوم الثلاثاء 20/11/2018 في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدوري الأمم الأوروبية، مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.
بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
نجح المنتخب البرتغالي في خطف نقطة ثمينة من المنتخب الإيطالي في مباراته الأخيرة، ليحجز مقعده في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، ويفتقد المنتخب البرتغالي لنجمه الأول كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم لاراحته من ضغط المباريات ولم يشارك في اي مباراة مع المنتخب منذ مونديال روسيا.
بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
وفي الجهة المقبلة، المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، وسيكون ليفاندوفسكي على موعد مع تحدي جديد اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية.
بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
وتنقل مباراة البرتغال وبولندا في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة.
بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا HD | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطيع | كورة ستار | رابط الاسطورة | يلا شوت HD
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