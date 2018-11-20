العرض الأول لـ"ليل خارجي"بالقاهرة.. الجمعة ٢٣ نوفمبر

يقام يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً بدار الأوبرا المصرية، العرض الأول للفيلم المصري المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠ بحضور جميع صناعه.





الفيلم إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وأنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم.

ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و يشارك بعدها في مهرجان مراكش،، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد و بيعت كل تذاكل حفلاته. وبعده مهرجان ستوكهولم وقوبل بالحفاوة نفسها.





وتدور أحداثه عن 3 أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، "توتو" بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو" يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.





ويأتي الفليم من بطولة " كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف قاسم"، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وأحمد مالك وبسمة وعمرو عابد. وصبري عبد المنعم،

ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.