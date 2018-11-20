ريال مدريد يجهز 90 مليون لضم صفقتين من البريميرليج

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لجلب صفقات من العيار الثقيل من داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.









ذكرت صحيفة صن سبورت الإنجليزية، أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع الثنائي ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط توتنهام.









واشارت الصحيفة، إلي أن ريال مدريد يستعد لتجهيز 90 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الثنائي ماركوس راشفورد وإيركسن لإعادة هيكلة الفريق.



