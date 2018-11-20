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الهلال يسعى لحسم مستقبل "كاريلو"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:17 م
الهلال يسعى لحسم مستقبل كاريلو
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عمر عبدالعزيز
 
يهدف مسؤولي نادي الهلال السعودي، لتفعيل بند شراء نجم الفريق الأول، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وكان كاريلو قد انضم إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد مقابل 4 ملايين يورو.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن مجلس إدارة الهلال يعتزم تفعيل بند خيار الشراء في عقد أندريه كاريلو مقابل دفع 12 مليون يورو، ليصبح إجمالي الصفقة 16 مليون يورو.

وبرغم أن العقد يتيح تفعيل بند شراء كاريلو تلقائيًا بعد مشاركته في 25 مباراة مع الهلال، إلا أن إدارة الزعيم لن ينتظر حتى هذه المدة، وبدأت بالفعل اتصالات مع نادي بنفيكا البرتغالي، من أجل شراء اللاعب البيروفي بشكل نهائي.

وشارك البيروفي الدولي أندريه كاريلو صاحب الـ27، في 8 مباريات مع الزعيم هذا الموسم، وشهدت الفترة الأخيرة تطور مستواه بشكل ملحوظ.
المزيد عن: بنفيكا البرتغالي الهلال السعودي الدوري السعودي أندريه كاريلو 16 مليون
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