الهلال يسعى لحسم مستقبل "كاريلو"

يهدف مسؤولي نادي الهلال السعودي، لتفعيل بند شراء نجم الفريق الأول، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي خلال الفترة المقبلة.





وكان كاريلو قد انضم إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد مقابل 4 ملايين يورو.





وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن مجلس إدارة الهلال يعتزم تفعيل بند خيار الشراء في عقد أندريه كاريلو مقابل دفع 12 مليون يورو، ليصبح إجمالي الصفقة 16 مليون يورو.





وبرغم أن العقد يتيح تفعيل بند شراء كاريلو تلقائيًا بعد مشاركته في 25 مباراة مع الهلال، إلا أن إدارة الزعيم لن ينتظر حتى هذه المدة، وبدأت بالفعل اتصالات مع نادي بنفيكا البرتغالي، من أجل شراء اللاعب البيروفي بشكل نهائي.



