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عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من العقوبات الأمريكية على إيران

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:16 م
عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من العقوبات الأمريكية على إيران
عادل عبد المهدي
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وكالات
 

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء، إن "بلاده ليست جزءاً من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران".

 

وأكد عبد المهدي، في اجتماع حواري مع أكاديميين عراقيين، أن "أمريكا تريد فرض عقوبات على دولة أو أشخاص، هذا الأمر يخص سياستها هذه ليست قرارات أممية، المسألة هنا ثنائية، لسنا جزءاً من هذه المنظومة".

 

وأضاف "نحن أيضاً لسنا جزءاً من أي عدوان على أي دولة أخرى، هناك مثلاً دول تناصب الغرب أو تناصب الولايات المتحدة العداء... لا نقف ضد دولة مع دولة أخرى وبصورة عامة، لسنا جزءاً من منظومة أي بلد يستهدف أي طرف".

 

وتابع رئيس الوزراء العراقي "استطعنا إفهام الجانب الأمريكي وكل الأطراف ومنها إيران بأننا نُدافع عن ساحة العراق، ولن نلحق الأذى بأي دولة والدفاع عن مصالحنا الوطنية".

 

وقال: "موقفنا الذي طرحناه على الجانب الأمريكي لا تأتون إلينا بأوامر... لديكم خطط وسياسات تناقشونها مع العراق.. العراق يتخذ منها موقفاً، أما الاملاءات فلانقبل بالإملاءات، صحيح أن العراق بالنسبة للولايات المتحدة بلد ضعيف، لكننا استخدمنا تعبيراً للمرجعية الدينية العليا يقول: العراق في وضع ضعيف لكنه غير مستسلم، وهذا الذي ينظم موقفنا".

 

وأكد عبد المهدي "استطعنا البقاء على هذه المواقف بفضل هذا الموقف المتوازن، أن لا نكون طرفاً ضد أي دولة، وهو موقف دستوري ونرفض وجود أي قوات أجنبية على أرضنا معادية لأي بلد".

المزيد عن: عادل عبد المهدي ايران العقوبات الامريكية على ايران العراق
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