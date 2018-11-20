تترقب الجماهير العربية موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

وسيكون موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في الثامنة مساء بتوقيت المملكة، اليوم الثلاثاء، وستُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

يلاقي المنتخب السعودي منافسه الأردني، غدًا الثلاثاء، في مباراة ودية، على ملعب الملك عبدالله الثاني، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ضمن استعدادات كأس أسيا 2019 في الإمارات، ستقام مباراة ودية هامة بين منتخبي السعودية والأردن، وذلك بعد أيام من مواجهة السعودية ضد اليمن، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد خلال المباراة التي اقيمت في الرياض يوم الجمعة الماضي، وسنوضح لكم من خلال المقال القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





مباراة السعودية والاردن

في العاصمة الأردنية عمان، يحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الأردني على ملعب مدينة الملك عبد الثاني، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس اسيا مطلع العام القادم بالإمارات، والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم الأسيوية، ويحلم من خلالها المنتخب الأخضر السعودي بتحقيق اللقب القاري الغائب منذ سنوات.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





موعد مباراة السعودية والاردن

تبدأ مباراة السعودية والأردن يوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، ويفترض أن تشهد المباراة إقبال جماهيري كبير خاصة من جانب الجماهير الأردنية التي تعشق كرة القدم.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاردن

وتنقل مباراة السعودية والأردن على القناة الرياضية السعودية ksa على النايل سات وعرب سات، عبر التردد 12523 أو12149 مع معدل ترميز 27500.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





وفاز منتخب الأردن خلال مباراته الماضية على الهند بهدفين مقابل هدف ودياً السبت الماضي، وهي المباراة التي شهدت تسجيل الحارس عامر شفيع لهدف تاريخي في الدقيقة 25 من عمر المباراة.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





وقرر المدير الفني للمنتخب الأخضر استبعاد اللاعبان سلطان الغنام وسالم الدوسري من قائمة المنتخب التي ستكون متاحة لخوض لقاء الأردن يوم الثلاثاء، وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اليمني بهدف نظيف دون رد يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الأخضر لكأس اسيا مطلع العام القادم.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





قام بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية باستدعاء عدد من اللاعبين لتلك المباراة وينوي المدير الفني وضع اللاعبين تحت ضغط لذلك كان اختيار المنتخب الأردني للعب مباراة ودية معه في معقله مثالي للغاية.





شاهد الآن بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن | مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن جودة HD | بين ماتش HD





استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي “الارجنتيني” أنطونيو بيتزي لاعب الوسط سالم الدوسري، والمدافع سلطان الغنام من قائمة المنتخب أمام الأردن لعدم جاهزيتهما.



