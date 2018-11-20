Fi-Shabaka مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر يلا شوت (في الشبكة جول)

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يلعب اليوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثاني مبارياته ضمن المعسكر الإعدادي الثالث لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

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وعلى صعيد الإنجازات، تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 5 مرات، أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، وتوج بطلًا لكأس آسيا 3 مرات، أعوام 1984، 1988 و1996. ON«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

في حين تمكن المنتخب الأردني الأول لكرة القدم من التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا مرتين عامي 2004 و2011، وخاض الملحق النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2014.

ON«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

على الجانب الأخر حقق منتخب الأردن فوزًا عل نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الثاني، وسيبدأ النشامي مشواراه في كأس أمم آسيا بملاقاة المنتخب الأسترالي، ثم سوريا وفلسطين في الجولتين الثانية والثالثة.





ON«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD



واستدعى المدرب أنطونيو بيتزي 25 لاعبًا لمواجهة الأردن وديًا استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، وبعد استدعاء كلًا من ياسر الشهراني وسالم الدوسري، غادروا المعكسر بسبب تعرضهم للإصابة بعد مباراة اليمن الودية، وشهد مركز حراسة المرمى تواجد الثلاث، محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي، وسيقود خط دفاع الأخضر القائد حسين عبد الغني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وحسان التمبكتي وعلى البليهي، فيما سيستيمر في قيادة خط الوسط محمد كنو بالإضافة إلى عبد اله عطيف وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، تركي العمار، وسيتواجد في خط الهجوم كلًا من، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.





ON«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD





