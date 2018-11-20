ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي





تأتي هذه المباراة الودية بين المغرب وتونس في ظل استعداد المنتخبين لخوض منافسات الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، بعد أن تأهلا بشكل رسمي





ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي





سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتتح ملعب رادس الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة تونس والمغرب في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون يونيو القادم،لايف مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.

ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي

المنتخب المغربي يدخل مواجهة اليوم وهو منتشيا بفوزه الغالي الذي حققه مؤخرا على أسود الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليضمن بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، ويقدم أبناء هيرفي رينارد مستوى رائع كسب احترام الجميع في الفترة الأخيرة.

ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي

منتخب تونس قادم من خسارة أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببرج العرب في الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا ليخسر صدارة المجموعة، ويسعى لمصالحة جماهيره بتقديم عرض قوي أمام أسود الأطلسي، شاهد البث المباشر لمباراة تونس والمغرب اليوم الثلاثاء لايف.

ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي

تقابل المنتخبين من قبل وجها لوجه في 29 مباراة فاز المغرب بـ 7 لقاءات وفازت تونس بـ 5 مواجهات و17 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين وكانت أهم مقابلة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 4 وفازت بها تونس بنتيجة 2-1.

ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي

وتذاع مباراة تونس والمغرب في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، والتونسية الرياضية، مجانا الآن شاهد مباراة تونس والمغرب حصري بدون تقطيع.

ماتش ودي | YouTube HD | بث مباشر مباراة تونس والمغرب الودية اتش دي بدون تقطيع | Yalla Shoot | كورة لايف | on line اتش دي







