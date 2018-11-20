كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والمغرب مباشر (يلا شوت) عبر قناة الكأس 1 HD | Bein match بين ماتش

سنعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتونس الودية ضن استعدادات المنتخبين إلي نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي سوف تقام بالكاميرون، وستكون تلك المباراة الودية مهمة من أجل الوقوف على عدد من العناصر المتواجدة بالفريقين خاصة الذين لم يشاركوا في المباراة الرسمية السابقة، حيث لعب المنتخب التونسي أمام المنتخب المصري وخسر بثلاثية مقابل هدفين، وفاز المنتخب المغربي على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد لأول مرة في مواجهات الفريقين.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والمغرب مباشر (يلا شوت) عبر قناة الكأس 1 HD | Bein match بين ماتش

وقد تأهلا المنتخبين المغربي والتونسي إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 دون الحاجة للعب المباراة في الجولة السادسة، وتشهد مواجهات الفريقين عبر التاريخ تفوق مغربي حيث فازت المغرب في 7 لقاءات بينما فازت تونس في خمس لقاءات وتعادلا المنتخبين في 17 مواجهة، لكن اللقاء الأهم بين الفريقين حدث في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 وفازت تونس باللقب الوحيد في تاريخها.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والمغرب مباشر (يلا شوت) عبر قناة الكأس 1 HD | Bein match بين ماتش

موعد مباراة المغرب وتونس

تلعب المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب وتونس، السابعة بتوقيت مصر.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والمغرب مباشر (يلا شوت) عبر قناة الكأس 1 HD | Bein match بين ماتش

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتونس

تنقل المباراة الودية للمغرب وتونس عبر قناة الكأس Hd1 والتي تبث على النايل عبر التردد 11919 (h) 27500، وقناة الرياضية المغربية مباشر على التردد 11514 عمودي، وعلى قناة التونسية الوطنية 10795 (v).