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برشلونة يراقب مهاجم فرانكفورت المتألق

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:44 م
برشلونة يراقب مهاجم فرانكفورت المتألق
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عمر عبدالعزيز
 
يسعى فريق برشلونة الإسباني، لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بياناير، من أجل مواصلة المتافسة على البطولات، ولتراجع القدرات الفعالة في خطه الأمامية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خلال مُباراة منتخبي صربيا والجبل الأسود، تواجد كشافي نادي برشلونة، من أجل متابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

الجدير بالذكر ان الصربي يوفيتش يعد أحد الركائز الأساسية لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، وقد خلال الموسم الحالي بجميع البطولات حوالي 15 مباراة، وسجل 12 هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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