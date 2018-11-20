برشلونة يراقب مهاجم فرانكفورت المتألق

يسعى فريق برشلونة الإسباني، لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بياناير، من أجل مواصلة المتافسة على البطولات، ولتراجع القدرات الفعالة في خطه الأمامية.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خلال مُباراة منتخبي صربيا والجبل الأسود، تواجد كشافي نادي برشلونة، من أجل متابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خلال مُباراة منتخبي صربيا والجبل الأسود، تواجد كشافي نادي برشلونة، من أجل متابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.



