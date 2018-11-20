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مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:45 م
مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD
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مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD 

على ملعب الملك عبد الله الثاني يلتقي منتخبي السعودية والأردن في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر في المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن  استعدادات المنتخبين لكأس أمم آسيا 2019، لايف مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم الثلاثاء لجميع السرعات.
مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD 
وكان منتخب السعودية قد لعب مباراة ودية أمام المنتخب اليمني يوم 16 من الشهر الجاري، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد، وتعتبر هذه المواجهة الودية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا، والتي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.
مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD 


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