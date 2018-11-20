على ملعب الملك عبد الله الثاني يلتقي منتخبي السعودية والأردن في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر في المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم آسيا 2019، لايف مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم الثلاثاء لجميع السرعات.

مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD

وكان منتخب السعودية قد لعب مباراة ودية أمام المنتخب اليمني يوم 16 من الشهر الجاري، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد، وتعتبر هذه المواجهة الودية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا، والتي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11-2018 |YALLASHOOT| بث مباشر Saudi vs Jordan اونلاين لايف يوتيوب HD



